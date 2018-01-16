從阿嬤當到阿祖 92歲交通導護 風雨無阻

2018-01-16

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市高齡92歲的邱魏養老太太，擔任建德國小的交通導護志工20多年，早上6點50分就精神奕奕地站在校門口，守護學童的安全。邱魏養笑說，當志工要有體力，能做就是福氣，要做到做不動為止。

邱魏養老太太說，她出生就被過繼當養女，3歲時養母過世，16歲時養父過世，她育有10名子女、60多名孫子，曾孫幾個就記不得了。由於家裡窮，嫁人後跟著老公全省到處做粗工，挑磚頭、拌水泥，因為年輕時有艱困的磨練，老了反而有硬朗的身體。

校門站崗1小時 20年如一日

20多年前，朋友找她擔任國小導護志工，她心想孫子也就讀國小，保護別人小孩的上、放學安全就跟保護自己的孫子一樣，因此一口答應。她每天走25分鐘的路程到校，週一到週五上午6點50分準時出現在校門口。最近幾年因為年紀大，子女不放心，她當導護志工的時間縮短為週四、週五2天，並改搭公車或計程車到校，但仍然一站就是1小時。

前幾天寒流又下雨，老師、家人不忍心老太太在低溫中執勤，請她在家休息，但她仍撐傘照站不誤。她說，答應人家的事就要做到、做好。她做到、做好20多年，也從「阿嬤級」導護志工升格為「阿祖級」。

邱魏養老太太擔任導護志工時，口袋總是裝著糖果、餅乾，發送給學童吃，連老師也有。曾任建德國小代理校長的基隆市政府教育處科長楊永芬、活動組組長黃翠柳，都拿過阿嬤發的糖果，2人也像小孩子一樣開心。

還當環保志工 回饋社會

邱魏養除了當導護志工，也抽空到慈濟協助資源回收、清掃社區道路等，初一、十五到慶安宮幫忙打齋。她說要感謝天公伯的照顧，所以當志工回饋社會。