健保刪停復保 最快明年實施

2018-01-16

〔記者林惠琴／台北報導〕長期旅居海外的國人，出國六個月以上可選擇健保停保、暫停繳費，返台後再復保，即可使用相關醫療資源，公平性屢次受到討論。衛福部決定修訂「全民健康保險法」，廢止停、復保，初估影響約十六萬人。另長期旅居海外、積欠健保費的民眾，也研擬鎖卡、限制就醫措施。

旅外欠保費擬鎖卡

藝人黃安多次抨擊台灣人事物，卻又屢屢返台就醫、使用健保資源，引發民怨。去年十一月，有網友在國發會公共政策網路參與平台提案「長年旅居國外、退保期間過長者，不得成為健保納保對象」，吸引八千多人附議。同年底，監察院調查報告也指出，「健保署應核該等被保險人有否刻意享受健保福利之可能性，法令仍應持續務實檢討」。

健保署承保組副組長江姝靚表示，確實有部分人士出國停保，返台復保一週內使用健保醫療資源後，又立刻停保，因此去年五月衛福部已提案修法，規劃取消停、復保。未來除駐外人員、失蹤及遠洋漁業工作超過六個月等特定人士外，均須持續繳納健保費，否則無法使用相關醫療資源。

健保署統計，截至二○一六年，長期旅居海外的國人，有停、復保紀錄的約十六萬人，其中約八萬多人在一年內短期停、復保，估健保費四．一八億元，使用醫療費用逾三億元。江姝靚強調，若修法順利通過，最快可於明年實施。

此外，針對一萬多名短期停、復保等相關對象，健保署研擬排除經濟困難者後，設立輔導期更積極催繳，甚至就醫不予給付，以確保保險對象善盡繳納健保費的義務，最快今年六月前上路。