每5名小學生 有1人沒上過市場

2018-01-16

以為香蕉白色、不會吃百香果…

〔記者林彥彤／台北報導〕食安問題近年備受重視，不過董氏基金會調查發現，約有二成小學生完全沒有機會上市場，有人以為香蕉是白色的，或是不知如何食用百香果。另有二成大學生不會煮菜。董氏基金會昨天呼籲教育部，儘快公布食育綱領，從小教導學童認識食材、懂得烹飪等。

2成大學生不會煮菜

董氏基金會去年十一月進行「食育力：孩子的現在到未來」調查，受訪對象包括：十二歲以下兒童家長及首次離家獨立的大學生飲食現況，有效問卷共二千三百卅九份，發現約有二成小學生，完全沒有上市場或超市等買菜的機會，二成大學生表示完全不會煮菜。

不僅如此，實際走訪小學還發現，有小朋友以為香蕉是白色的，原因是媽媽在家都把香蕉剝好，還有學童面對一整顆百香果，不知道該如何食用。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，正確健康的觀念要從小培養，讓小孩接觸食材，認識食材，並且參與食材的製作過程，也會降低未來小孩偏食的機會。

董氏籲公布食育綱領

董氏基金會營養師尤宣文也說，英國去年發表一項期刊研究就指出，讓孩子玩食物可以增加進食意願與食慾，因此家長可以從簡單的烹飪教起，慢慢引導、培養小孩烹飪能力。

許惠玉說，培養健康吃的正確觀念很重要，鄰近國家日本已積極推動「食育綱領」，反觀我國教育部已擬好草案，卻遲遲未推，內容都已詳述各年級學校應該教導小孩的各項能力與知識，她呼籲儘快對外公布，讓學童有健康吃的觀念。