環署公告空品管理場所 竟無中小學

2018-01-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕空氣污染問題備受關注，立委昨踢爆環保署公告空氣品質管理場所，竟排除高中以下學校。民進黨立委許智傑批評，學生特別需要空氣品質保護，活動區域卻成為管制「漏網之魚」；國民黨立委陳學聖呼籲「孩子的健康不能耽擱」；全國教育產業總工會也擔憂孩子成為「人體空氣清淨機」。環保署坦言因為學校污染源不多，的確還沒公告，將和教育部合作研商。

全教產憂心學生健康受損

空氣污染日益嚴重，許智傑、陳學聖與全教總召開記者會指出，根據「室內空氣品質管理法」規定，主管機關應將學校等十一類場所漸進納入室內空氣品質公告場所。環保署兩次公告後，大專院校、藝文場館、交通轉運站和商場等皆被納入管理，但高中以下學校卻始終被排除在公告名單之外。

全教產秘書長劉亞平批評，二○一六年全國嚴重空污的十一縣市都在台中以南，區域內中小學學生共約九十二萬人，但中央部會的消極不作為，使中小學生健康默默受損。

環署將與教部研商處理

環保署空保處簡任技正吳正道說明，環保署管理空污分室內及室外，室內場所一旦納管，就需要達到標準。吳正道坦言，學校的確還沒公告，因為學校污染源不多，多來自四周，將和教育部研商如何處理。教育部資科司專委邱仁杰則說，現行做法是將空污嚴重區的學校列為個案輔導，空污旗也是指標，讓學校參考是否停課或停辦運動會。邱仁杰也補充，學校如何對抗空污問題一事，由環保署指導，未來若公告實施，教育部將協助學校執行法令。