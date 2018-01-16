嘉明輪擱淺 價值上萬元郵包只賠千餘元

2018-01-16

〔記者劉禹慶、陳宜加／綜合報導〕十日晚間疑似絞網失去動力，航行在嘉義布袋至澎湖龍門的定期貨輪嘉明輪，漂流至東吉海域擱淺，雖船上八名船員棄船幸運獲救，但整船貨物因進水宣布放棄打撈，船上郵件與包裹一起沉入海裡，中華郵政公司展開賠償作業，卻因未保值的包裹郵件賠償只能用「公斤」計算，引發貨主不滿。

澎湖郵局委託嘉明輪運出的貨物是九日交寄。中華郵政郵務處長薛門騫表示，沉海的掛號有九百三十件、包裹二百三十一個，大部分是澎湖科技大學學生交寄。

未保值郵件理賠以公斤計算

由於船公司宣布放棄打撈，郵局陸續電話通知寄件人，並依據郵政規則辦理賠償。掛號信件賠五百七十五元，未保值的包裹郵件賠償只能用「公斤」計算，五公斤以下每件包裹五百七十五元、五至十公斤每件賠償八百六十五元。中華郵政事後將向業者求償。

多數是澎科大學生交寄包裹

有學生表示，已將宿舍清空、寄回五大箱個人物品，包括套裝、棉被、租用學士服等全都拿不回來，但一箱包裹只賠償八百多元。更有民眾寄送高價的藍寶石、石雕及印材，三件總價值逾萬元，卻只各獲賠五百七十五元，大呼虧大了。

薛門騫表示，若包裹物品價值較高，建議做報值處理，每報一千元須付四元報值費，最高可報到五萬元價值，將來離島交寄包裹時，會要窗口人員提醒是否加錢報值。

嘉明輪除了載運郵局貨物，還有其他託運物品，包括高價的（魚土）魠魚，每斤近千元，損失更不在話下，貨運業者表示將與貨主直接洽談賠償事宜。