郵局響應減碳 6年內全換電動機車

2018-01-16

〔記者陳宜加／台北報導〕政院規劃二○三五年推動機車全面電動化以減空污，中華郵政率國營事業之先，第一波購置一六二七輛電動機車，昨成軍誓師，代表色綠色一字排開，預計六年內全面汰換九千輛燃油機車。交通部長賀陳旦並宣示，未來將以智慧整合路線、郵差共乘等方向，更進一步達到減少機車總量的目標。

投入6.5億元逐年添購

中華郵政表示，配合行政院「空氣污染防制行動方案」，去年起推動電動車普及化，低噪音、零排放等優點有效減輕環境負荷，未來六年將投入六．五億元，自今年起逐年添購，全面汰換八九四六輛燃油機車。

電動機車以貨車型車種為主，設置後座大型載貨架、側腳柱，滿足郵差送信需求。首波將於台北、新北、桃園、高雄與宜蘭、澎湖使用；今年另將添購六百輛，配發至台中、台南與新竹縣市等投遞單位。

第一波租、購1627輛

第一批的綠能車隊，其中一千輛為租用、每輛五年租金十四．八萬元，另六二七輛為購買、每輛十萬三五○○元。燃油機車未來全面汰換後，預估每年可減少七．五座大安森林公園的二氧化碳吸附量。

賀陳旦表示，未來三大目標包括記錄郵差送信里程、時間、電耗以達智慧管理；也要推動共乘，更少車做更多事，聰明使用機車。此外，他也要求計算車隊成本，將技術輸出國外。他說，行為只要略作調整就可以改善空污，將要求其他交通事業跟進落實。

中華郵政董事長、交通部政次王國材表示，電動機車充電五小時、續航力五十公里，足以應付郵差每日工作需求。

台北郵局黃姓郵差則說，電動機車優點在於改善空污與噪音，不再呼吸廢氣，送信時也不用重新發動或打檔，騎車過程非常安靜，不過，目前車種尚難應付山區與長距離郊區。

中華郵政作業管理科長陳樂明回應，電動機車技術與性能日新月異，將待廠商開發續航力更高、爬坡力更強的車種後，逐年添購，符合全台投遞需求。