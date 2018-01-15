《愛肝加油站》B肝停藥後復發 不一定要馬上用藥

2018-01-15

文／許金川

Q：我的先生是B肝帶原者，5年前曾因B肝發作併發猛爆性肝炎住院，從此開始服用B肝抗病毒藥物「貝樂克」，大概在半年前，因為指數正常，醫師建議停藥。但最近抽血檢查發現，GOT、GPT又高到50多，B肝病毒也飆高到100多萬，醫師說可以再觀察看看。

請問我們是否該直接自費治療，不要再觀察了？若再次治療，是否該換最新的B肝藥物呢？

A：B型肝炎帶原者的口服抗病毒藥物治療，雖然治療相當方便也沒有特別的副作用，但是最讓患者擔心害怕的，莫過於停藥後，B肝病毒又復發。

臨床上，停藥後的一年內是最容易復發的，可是何時會復發，也很難預期，因此，要較密集的追蹤檢查，建議最好可以一至兩個月追蹤一次，如果發現肝功能指數GPT又升高，可以視情況進一步檢測B肝病毒數，再依此評估是否要再度用藥。

半年前才停藥，但B肝病毒又復發了，雖然B肝病毒數高達100多萬，但GOT、GPT並未升高至正常值的兩倍以上，如果沒有肝硬化，就先不急著治療，可密切觀察，如果GPT再持續升高至兩倍以上，屆時再來考慮治療也不遲。

若真的要再次治療，並不一定需要換藥，也不一定要改用最新的B肝藥物，還是可以同樣服用貝樂克治療，因為是停藥之後B肝病毒又復發，並非B肝病毒發生突變，理論上貝樂克還是有療效的。

通常只有在確定有抗藥性的情況下，才會需要依據病毒發生抗藥性的基因序列點變更用藥。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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