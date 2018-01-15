抽神經無法解決牙痛 保持活性更重要

2018-01-15

文／林子欽

一位老婆婆來看牙，主訴牙齒酸，醫師檢查後說：「是蛀牙，補一補就好」，老婆婆豪邁地說：「不用補啦，直接把牙齒神經抽一抽，再套起來，不就永遠不會壞了？」

老婆婆的意思似乎是「牙齒被抽了神經（根管治療），就不會酸痛了，再做個牙套保護，就不會再牙痛了」；臨床上，還真有不少患者認為抽神經可以解決牙痛。

事實上，牙醫師一定會盡力幫病人挽救牙齒的活性，能補就補、能救就救，除非必要，才會抽神經（精確地說，是拿掉整個內部受損的牙髓組織，包含神經血管，保留牙齒外殼）。否則牙齒一旦因為臨床判斷不得不抽神經，這顆牙齒就等同於領了健保的重大傷病卡，逐步走向一條無法逆轉的不歸路，即使做了牙套保護，隨著年紀的增加，斷裂腐蝕的風險越來越高。

沒有神經血管的牙齒，就猶如一顆無根的樹木，一旦失去了水分養分的供應，牙齒就會快速地老化乾枯，每天在口腔中承受的咀嚼力量與冷熱酸鹼刺激，就猶如大自然加諸於樹木的狂風暴雨和日曬雨淋，久而久之，導致牙齒（樹幹）乾裂、受潮、腐蝕，容易受到病菌侵襲，最後甚至自行剝離斷裂。而且，失去了神經感覺的牙齒，因為不會痛，即使出了問題，又有牙套包住，往往更不容易早期發現早期治療，等到患者主訴牙套脫落或是牙肉長膿包，通常都已經回天乏術需拔牙了。

牙醫師會依據臨床症狀，判斷牙齒需接受何種治療，能夠救的牙齒一定救，不得不進行根管治療的牙齒，做了牙套之後，患者更需小心使用，避免太硬、太酸、太甜，以及溫差過大的食物，並且要加倍清潔與定期檢查，方能延長牙齒的壽命。

（作者為富群牙醫診所醫師）