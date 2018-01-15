水資源屬公有財 環團支持水利會公有化

2018-01-15

〔記者林彥彤、謝介裕、陳鳳麗／台北報導〕立法院臨時會將於週二處理「農田水利會組織通則部分條文修正草案」。部分農田水利會將發起「護農民、保農產」活動、北上抗議修法，也傳出國民黨地方黨部動員聲援；但也有水利會支持修法，希望提升運作效率。環團更強調，水資源屬於公共財，水利會握有七成水權，本來就應改制為公部門，支持修法。

國民黨將動員抗議修法

南投是農業縣，全縣分屬南投、彰化及雲林等三個農田水利會。傳出國民黨南投縣黨部將發動五部遊覽車北上立法院抗議改官派；國民黨南投縣黨部主委洪榮章指出，很多農田水利會的灌溉溝渠及農水路，都是農友出錢出力建設，一旦改公務機關，資產豈不全部收歸國有？難怪引起反彈。

但曾任兩屆南投水利會會長的洪國浩表示，南投水利會是窮會，水利設施闢建和維修經費都要靠中央補助，只要施作圳路的土地屬私有地，都得要農民蓋同意書才能施作。未來改為公務機關，若圳路等設施是農民私有地，除非像一般公共建設透過徵收，否則不管法人或官派，土地仍歸農民所有，不能為反對就騙農民。

草屯農民李義遠也很贊成水利會改官派，才有機關監督水利會，不是會長最大，一切透明化讓農民更安心。

台灣水資源保育聯盟召集人、嘉南藥理大學副教授陳椒華表示，水資源是公共財，使用或收費本應公開透明。南部農地過了十月常有缺水問題，但農民不會找水利會買水，而是抽地下水或井水因應，而水利會最常做的事，則是賣水給工業園區。這些財務數據卻不會公開，運作不透明。

不僅如此，水利會選舉也是黑箱，地方人士都知選舉是很容易操控的，陳椒華指出，水利會應改制為公部門，一方面水權可共有，另一方面組織可更透明，公權力介入也才可調查汙染，並且及時要求改正。