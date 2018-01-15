54%農田不在灌區 農民受災求助無門

2018-01-15

〔記者吳欣恬、林彥彤／台北報導〕全國法定農地八十一萬公頃，但水利會灌溉區僅三十七萬公頃，有五十四萬公頃不在灌區，形成一國兩制的不公；為改善灌溉效率，農委會除推動農田水利會改制公務機關，今年預計先在台東、花蓮等地擴大兩千多公頃灌區，未來更將申請前瞻基礎建設等經費，希望每年擴編兩萬公頃，逐步將全國農田全納入灌區。

花蓮玉里農民小劍劍（謝銘鍵）擁有卅甲水稻田，前年九月部分農地排水不良，下大雨嚴重積水，當時他和農田水利會聯繫，水利會人員表示，該處位在農水路廿二路，但只有一路至十三路是水利會灌區，灌區外則幫不上忙。結果前年十月五個颱風路過或侵台，稻田淹水損失慘重；謝銘鍵苦中作樂，拍了部跳水影片自嘲農田三不管，一度引發議論。

謝銘鍵說，身為農民，只要一條可順利排水的水溝，希望如果改制，不會再發生過去一樣灌區外沒人管的情況。

農委會副主委陳吉仲說，針對水利會灌區外的新建水利設施等經費，農委會正在向行政院爭取前瞻計畫經費，希望二○一九年第一及第二期能編列預算，長期也會增加公務預算；若水利會改制為公務機關，不但有更多工程經費，工程品質也受到政府招標程序把關，能讓水資源利用更有效率。

今年農委會預算估增一百多億，將撥約五億元用於擴大水利建設。農委會科長林國華指出，灌區外會逐步擴大，不會一次納入。將先從各水利會鄰近灌區外逐步擴大，去年約擴納一千八百公頃，今年會以台東、花蓮、南投、高雄、宜蘭等縣市選擇擴大約兩千公頃農地納入灌區，希望逐年將全國耕地全納灌區。過去地方派系為選舉利益，會有不願配合擴大灌區情況，未來也可改善。

學者：水利會改制 灌區估增一倍

中興大學講座教授李金龍表示，現有水利會灌區僅卅多萬公頃，未來改制公部門，灌區估計會增一倍，有利農業生產；據他所知，有三分之二的水利會贊成改制。但未來改制後其資源運用，仍應多聽專家意見，以做更有效利用。