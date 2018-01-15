寒害又年關近 菜價、魚貨微漲

2018-01-15

〔記者林彥彤、楊金城／綜合報導〕寒流漸弱，加上接近年關，菜價與魚貨價格出現漲幅。台北果菜市場昨天蔬菜批發價每公斤平均價格較去年同期上漲五．三元、魚貨每公斤上漲十三．八元，尤其文蛤漲到一百二十七．六元（去年七十三元）。傳出寒害的虱目魚也略微波動，每公斤平均價格為八十三．三元，較去年同期八十．八元貴。農委會強調，這次寒流雖有造成部分農損，但目前價格還算合理。

根據農產品交易行情網站及漁產品資訊網站，台北果菜市場昨天蔬菜批發價每公斤二十七．五元（去年同期二十二．二元），魚貨每公斤一百一十五元（去年一○一．六元）。其中，絲瓜批發價每公斤四十三．三元（去年十八．三元），文蛤則是漲到一百二十七．六元（去年七十三元）。

這一波寒流中，以南部文蛤池淺坪混養的虱目魚受損最嚴重，僅台南七股區就有約一千五百公頃遭殃，平均受損率十五％，損害重量四百五十公噸，損失初估九百萬元。七股區長莊名豪說，養殖虱目魚的魚塭因水深，如有凍死或凍傷也要三天後才會浮上水面，後續有否災損？還要再觀察。

漁業署表示，此次受害的虱目魚主要是混養，因池子淺就比較容易受天氣影響，但多數虱目魚皆在十二月就出貨，目前價格仍算合理，民眾無須擔憂。漁業署署長陳添壽指出，文蛤價格飆高，主要還是受去年大量暴斃的持續影響。

農糧署副署長蘇茂祥說，寒流也有零星造成番茄、柑橘等農損，但現在的價格相當合理。他呼籲，絲瓜是屬於夏季農作，產量較少，民眾可改吃冬天盛產的菠菜替代。

傳統零售市場買氣明顯增加。主婦陳小姐說，之前天氣太冷沒上市場，但沒想到昨天市場魚價漲這麼多，且賣相不佳，但為了煮魚湯暖身，再貴也還是會買。

農委會表示，時近年關擔心會有不肖業者藉機哄抬物價，因此會持續觀察平均價格，也會隨時視必要性進行調節；避免太貴傷及消費者、太便宜損及生產者的窘況發生。