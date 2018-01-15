助花東拚觀光 觀光局獎勵業者

2018-01-15

鼓勵航空公司和旅行社定期包機

〔記者蕭玗欣／台北報導〕來台中客銳減，以往過度依賴中客市場的花東地區觀光業者較其他縣市衝擊更大，為吸引國際旅客到花東觀光，觀光局祭出花東定期包機獎助要點，航空公司和旅行社若可開發連續四個月以上、每週至少兩來回架次的定期包機，直飛花東機場新興航線，日韓旅客每來回架次補助三十萬元，東南亞每架次補助二十五萬元。

觀光局副局長張錫聰表示，將由行政院花東地區永續發展基金撥款增加獎助金額，目標今年使用花東機場旅客人次能達二十六萬人次，估有六萬旅客受惠。

觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，過去觀光局只針對各機場不定期包機進行獎勵，這次特別針對花東進行定期包機補助，除了中客因素，另一原因是在西部旅遊的國際旅客經常受限於花東鐵路一票難求而卻步，希望透過此次要點，鼓勵旅客直接搭機到花東旅遊。

「花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點」規定，經營國際包機業務的航空業者及旅行社，須連續四個月以上，且每週至少兩來回架次的定期包機，直飛花東機場新興航線，補助其前二十八架次。另，以包機一架次搭配定期航班者，包機費用的獎助額度，依規定額度二分之一計算；獎助申請自即日起至一○八年底。

越捷航空台灣總代理、金遠東國際旅行社董事長陶世龍直指政府獎助力道不夠，以往不限架次都有補助，這次要求要連續飛四個月才有補助，若客源不穩定停飛，半毛錢都拿不到。他說，目前花東包機確有市場，但問題是當地食宿費用及遊覽車車資都貴，一般團體住房一晚要一千八、甚至兩千以上，政府祭出的誘因不足，業者、旅客恐都會無感。