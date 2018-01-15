旅客搶拍照不要命…追雪景闖鐵道 普悠瑪鳴笛減速

〔記者蕭玗欣、王錦義、張議晨／綜合報導〕入冬以來最強寒流減弱，氣溫回升，一直到週三上半天各地都是多雲到晴的好天氣，高溫上看二十二到二十六度。週三下半天東北季風增強，水氣慢慢增加，週四全台變天，各地直到週末都是濕濕涼涼，中部以北地區低溫下探到十五度。
好天氣到後天 週四變天轉濕涼
昨天凌晨的溫度仍低，嘉義、日月潭只有六．三度，台中也只有八度。
由於連續多日低溫，花蓮隨處可見中央山脈奇萊、能高、玉山等山頭積雪的景色，昨天有群遊客站在花蓮木瓜溪橋鐵軌上追雪景，南下普悠瑪火車發現，趕緊鳴笛減速通過，幸未發生憾事。
行人侵入鐵道恐挨罰 甚至觸法
鐵路警察局花蓮分局長謝明順指出，依「鐵路法」七十條，行人不得在鐵路路線內通行，違法可開罰一萬元至五萬元。警方強調，花蓮、台東過去都曾有類似民眾闖鐵道拍照案例，若民眾侵入鐵道行為延誤到列車通行或造成列車急煞造成危險，可能已涉及「公共危險罪」，籲請民眾勿觸法。
下雪多日的宜蘭縣太平山昨未見雪蹤，但翠峰湖畔、翠峰林道仍現「霧淞」美景。有高山「藍寶石」美譽的翠峰湖，湛藍湖景搭配霧淞及金色暖陽，層次分明，美不勝收，昨又吸引近三千人搶著入山。
氣象局表示，全台昨天白天起回溫，到週三上半天，各地都是好天氣，但受些微輻射冷卻影響，西半部日夜溫差大，明後天清晨低溫都只有十一到十三度，晨出夜歸的民眾還是要注意保暖。
預報員顏增璽預估，週三下半天起東北季風增強，台灣附近水氣慢慢增加，週四全台變天，北部、東北部有降雨，中南部也會受華南水氣移入影響，降雨機率增加，全台將維持濕涼天氣直到週末。但這波冷空氣的氣溫降幅不多，各地高溫約降兩到三度，中部以北低溫將下探十五度。