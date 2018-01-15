早鳥票改搭他班自由座 高鐵擬開罰

2018-01-15

被查到得補差價 不排除加罰5成違約金

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為省錢、省時間，常有民眾購買較易買到的高鐵站站停列車早鳥票，轉搭乘時間相近的高鐵直達車自由座，若不小心被查到才補票價差額。台灣高鐵公司表示，為避免讓依規定購票乘車旅客權益受損，將加強查驗車票，惡意逃票者依旅客運送契約第二十五條規定，要求補繳票價差額之外，並開罰加收票價或差額的五十％違約金。

省錢省時 買站站停改搭直達車

高鐵早鳥車票最高有六．五折，其次是八折、九折，以六．五折來看，台北─左營單程價差多達五百二十五元。至於自由座，目前只有九七折的優惠。許多想省錢的民眾，乾脆購買較易買到的站站停列車早鳥票，進站後改乘發車時間相近的直達車自由座，還可省下行車時間。

而根據高鐵官網公告，民眾持早鳥車票，只能搭乘票載指定之日期及車次。自行改搭其他車次者，不再享有原早鳥優惠。高鐵表示，前述逃票作法屬不依規定使用車票乘車，依旅客運送契約第二十五條規定，要求補繳票價差額，並加收五十％違約金。

維護權益與公平 擬加強查驗

高鐵公司表示，有旅客說他是因提早到車站，發現有更早列車可搭就先搭。過去的作法是，若是旅客主動補票，只會要求補繳票價差額，若是被動被查到，由高鐵人員視情況加收五十％違約金。

高鐵說明，開罰只會罰已搭乘區間。假設台北搭到台南，在台中被發現的話，罰台北─台中票價或差額的五成，台中─台南部分則是補票。

高鐵表示，考量旅運量持續增長，為維護旅客權益與購票公平性，是否要全面針對違規乘客加收五十％違約金，正在規劃中。若要加收，依照規定未必需另外公告，但會讓消費者知道、有所警惕。

台鐵增人敲定 今年可補1907人

至於長年人力不足的台鐵局，今年可望補一九○七人，當中約九五三名是不須經過國家考試的營運人員，目前已完成甄選作業要點訂定，最快八月就可陸續進用。台鐵局表示，員額請增後，將配合勞基法新制與台鐵企業工會協商，長期將尋求更為彈性化的排班，朝四輪三班的終極目標努力。

懸缺5月 杜微接台鐵局副局長

除基層人員之外，台鐵局空缺長達五個月的副局長一職，上週派令也已下達，將由現任專門委員的杜微接任。杜微曾擔任台北站長、板橋站長、運務處營業科長、運務處長、行保會總幹事，在台鐵年資已達三十三年。