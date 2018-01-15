又見臉書詐騙／賣天文望遠鏡 誆結合家扶募款

2018-01-15

〔記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導〕「臉書詐騙」又出新招！彰化家扶中心正募款要興建兒少館，竟有詐騙集團利用此機會，在臉書刊登販賣天文望遠鏡的廣告，謊稱結合彰化家扶募款，還貼上藝人吳克群代言公益的照片。彰化家扶昨天出面澄清，強調絕未與該商家合作募款，將對張貼訊息者提告。

附建兒少館報導 像公益合作

這則臉書訊息除了張貼天文望遠鏡廣告外，還附上彰化家扶興建員林兒少館的報導，為家扶公益代言的吳克群肖像也放在裡面，彷彿是與彰化家扶的公益合作。

彰化家扶報警 要揪出騙子

家住高雄市的陳姓女子原有意買天文望遠鏡，看到業者結合公益，更加動心，於是上網下訂後私訊給彰化家扶。她表示，賣家打出「消費行善、捐錢給彰化家扶中心」的名號，原價近一萬三千元的天文望遠鏡只賣兩千多元，買第二個只需一千兩百元，她找朋友合購，友人覺得有異，她轉向彰化家扶求證，才確認是詐騙圈套。

彰化家扶主任王震光說，昨天跟網頁上所刊登天文望遠鏡品牌在台代理商聯絡，對方強調代理該品牌，但沒有販售網頁上標示的型號，公司會查證緣由後，採取自保之道。彰化家扶也向警方報案，希望揪出不法者。

王震光說，彰化家扶員林服務處新館的籌募建館基金，須向衛福部申請公益勸募，經核備才能募款，目前離募款目標還缺四千多萬元。

員林警分局則表示，經過初步調查，這是登記於境外的「詐騙賣家」，民眾訂購之後只會收到瑕疵品或是仿冒品，根本無法退貨，民眾要多加小心。