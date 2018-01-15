彰化YouBike 突破千萬人次

2018-01-15

結合觀光資源 啟用近4年

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣公共自行車YouBike自二○一四年五月二十二日啟用後，結合觀光旅遊資源，在彰化市、員林市和鹿港鎮掀起風潮，經過三年八個月，騎乘人數昨（十四）日終於突破一千萬人次。但雖然使用人數刷新高，業者營運仍在虧損中。

業者營運仍在虧損中

微笑單車公司目前在台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣經營YouBike，相較於人口眾多的雙北等直轄市四年前陸續突破一千萬的使用人次，非都會區的彰化騎乘人數也突破一千萬人次，引人注目。獎落誰家？微笑單車公司經由使用者刷卡的基本資料，今天就會揭曉。

彰化縣啟用YouBike，同時結合觀光旅遊資源，讓公共自行車成為遊客漫遊市區觀光旅遊的最佳工具，縣府委託微笑單車公司營運期到二○二一年一月，目前營運期已過半，除了彰化、員林、鹿港，其他鄉鎮也傳出不少增建租借站的聲音。

縣府城市暨觀光發展處副處長許俊宏表示，單車要維修保養，還要隨時調度，人事成本很高。以彰化來說，營運廠商目前年虧損在三千萬元到四千萬元之間。縣府只補貼建置租借站和營運費用，其他營運項目由業者自負盈虧，依契約來看，微笑單車還要再撐三年。

許俊宏說，彰化縣YouBike從二○一四年五月推動，當年六月底騎乘人數就超過十萬，當年十一月二日突破百萬，二○一六年二月把前半小時免費政策改為補助五元，由使用者自付五元，每日也能維持六千五百人次以上的騎乘次數。

千萬幸運兒 將獲好禮

為了鼓勵民眾多加使用YouBike，降低空氣污染與紓緩交通壅塞狀況，縣府與微笑單車公司，將頒發給第一千萬騎乘YouBike的幸運兒感謝狀，以及獨家微笑好禮福袋，裡面有YouBike多功能後背包，還有YouBike電子票證儲值兩千元。在昨天下午五點四十分時，在其網站上顯示使用人次已經超過一千萬人。