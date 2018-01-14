春節將至送愛心 社福禮盒拚認購

2018-01-14

〔記者楊綿傑／台北報導〕再過一個月就是農曆新年，由於競爭激烈、買氣不旺，今年社福團體商品銷售情況衰退約2成，盼民眾多多支持，幫助身心障礙的孩子們，民眾也可以過個充滿愛心的好年。

買氣不旺 今年社福商品銷售衰退2成

唐氏症基金會今年春節禮盒，除了主打唐氏症與心智障礙青年參與製作的「愛不囉嗦九宮格禮盒」、「愛皂事手工皂」之外，特別與果農、產商合作，推出各式餅乾、糕點、蔬果脆片、咖啡、釋迦和棗子等當季水果禮盒，品項豐富讓民眾有更多選擇。購買通路上，除了直接跟基金會訂購，包括超商、網購等都買得到。

第一社福基金會限量推出餅乾禮盒及花生糖禮盒，第一社福公關邱奕綺指出，為讓消費者有彈性選擇空間，餅乾禮盒採取任選六款搭配的方式，其中黑芝麻及巧克力燕麥口味最為熱銷；而花生糖禮盒因做工較繁複，是由老師跟孩子共同完成，若銷售成績好，對孩子來說是肯定，基金會也會提供實質獎勵，請民眾多支持。

育成社會福利基金會的年節禮盒，除了糕餅、烘焙類外，也走養生及實用風，包括天然穀物粉、堅果禮盒、果乾禮盒、手工皂、嚴選的醬油及果醋禮盒等。

育成基金會宣廣組主任陳怡如說，基金會庇護工場仍以烘焙類如天然無添加的餅乾、手工餅乾、小酥餅為主，孩子們都有相當經驗，而其他多種類禮盒則由支持社福的廠商提供。不過今年的銷售至目前衰退約2成，希望民眾可以多多支持，幫助身心障礙的孩子們。