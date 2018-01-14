環肥燕瘦男女兼收! 高職肚皮舞團舞出自信

2018-01-14

〔記者翁聿煌／新北報導〕「要先對自己有信心，觀眾才會肯定妳！」

中東肚皮舞近年風靡台灣，成為婆婆媽媽的最愛，新北市莊敬高職也有學生肚皮舞社團，在老師楊靜玲指導下，學生個個勇於突破身心極限，不管是環肥燕瘦還是帥哥美女，都敢上台大膽展露身材，呈現肚皮舞的婀娜多姿和動感特色，幾位尺寸大一號的女同學，靈活程度更媲美渡邊直美（日本知名大尺寸女藝人）。

大尺寸女孩 展現婀娜動感

莊敬高職的肚皮舞社團全由美容科學生組成，肚皮舞社團常受邀在校內外演出，累積表演與舞台經驗，1月6日才在校方舉辦的寒冬送暖圍爐活動上熱情演出，炒熱現場氣氛。

楊靜玲自身學習肚皮舞，有一段戲劇化的人生歷程，她從小就喜歡音樂和舞蹈，但不幸在大學時發生車禍，腿部嚴重骨折，在復健過程中，她覺得自己無法繼續在舞台上躍動，人生就失去色彩，甚至曾有輕生念頭；後來她重新找到無需腿部激烈動作的肚皮舞，不僅找回自信與快樂，更是她抒發情緒與壓力的最佳解藥。

楊靜玲6年前開始在美容科推展肚皮舞，鼓勵學生參加，她也告訴學生「人生的道路上，不要老是在意別人的眼光，成為自己退縮怠惰的藉口」；而且肚皮舞可以當運動、兼具雕塑曲線的效果，「就算是水桶腰，也可以扭出曲線喔！」學生從一開始畏縮、膽怯，到後來領會到肚皮舞的曼妙與暢快感，隨時都可以扭扭腰，抖掉身上的煩惱。

高二男孩 舞出自在

在學長姊帶領下，學弟妹們參與度更高，男同學也不在意別人看法，二年級的林昭佑說，跳肚皮舞可鍛鍊核心肌群和身材，他覺得很自在開心；姚嘉豪被同學拉進肚皮舞社團，如今也樂在其中。

大尺寸女孩吳佳臻、呂儀萱，穿著肚皮舞裝抖動身軀更是十分自然，呂儀萱笑說，「跳肚皮舞就要有肚子啊！」兩人雖沒有模特兒的身材，但都能享受肚皮舞帶來的樂趣，同學們一起隨著緊密的鈴鼓節奏，自信輕快扭動腰身。