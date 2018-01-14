iCloud轉「雲上貴州」經營 個資恐被搬到中國機房

2018-01-14

〔記者吳柏緯／台北報導〕Apple在中國iCloud服務將從二月廿八日起，轉由具中國政府背景的「雲上貴州」公司營運，引發資安疑慮。資安專家提醒，未來使用iCloud服務時應自行評估風險並做好資安維護的工作。

資策會資安所副主任毛敬豪說明，中國的iCloud服務轉移至「雲上貴州」公司， Apple雖強調不影響安全性，但是提供雲端服務的公司仍需遵守當地法令，可能因中國的政治因素或政策調整，使得使用者儲存的影像資料、個人資料，甚至機敏文件暴露在風險之中。

毛敬豪指出，現在的雲端服務為了確保資料不會遺失，都會進行異地備份，難保未來境外使用者的iCloud資料不會被備份到「雲上貴州」的機房中。但使用者不太可能推翻Apple的既定政策，只能照遊戲規則走，因此應強化自主管理iCloud的資料，最好自行加密，機敏資料不要放上雲端，避免外洩而引發困擾。

網友︰只要登入帳戶 就可判斷

不少使用者擔心，自己的帳戶在不知不覺的情況下轉移至「雲上貴州」，有熱心網友提供能夠快速判斷自己的iCloud帳號會不會被搬到中國機房的方法。

網友表示，使用者只要登入iCloud帳戶，進入 iCloud.com/optout網頁，選擇停用iCloud，接著就會連結到下一個畫面，如果該畫面中出現「您的ID並未設定在中國」，即表示沒有被放進「雲上貴州」的機房。

根據「雲上貴州」公開訊息，在轉移服務正式開始實施前，將會透過電子郵件與訊息的方式通知「資格符合」的用戶，若用戶不同意，則該帳戶在二月廿八日後就會被停用，資料不會被上傳至「雲上貴州」機房。