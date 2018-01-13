換心染C肝 台大治癒率百分百

2018-01-13

記者吳亮儀／台北報導

以往心臟移植病患若罹患C型肝炎，用傳統藥物如干擾素治療效果不佳，甚至可能造成心臟直接毒性；台大醫院研究，用無干擾素全口服小分子藥物治療，病毒清除率可達百分之百。

台大醫院已累積500多例心臟移植病患，傳統以干擾素單獨使用或是合併雷巴威林（ribavirin）治療心臟移植病患罹患慢性C型肝炎的療效不佳，並可能造成器官排斥、心律不整、心臟直接毒性、或是冠狀動脈缺血等風險上升。

因此心臟移植病患罹患C型肝炎以往都以觀察追蹤方法取代藥物治療，但不論接受心臟移植病患是在移植前或是移植後才罹患C型肝炎，整體而言移植後的存活率都偏低。

台大醫院胃腸肝膽科醫師劉振驊說，其實所有種類的肝炎病毒都會有影響，但以C型肝炎病毒特別容易影響身體器官，且C肝有可能導致患者有猛爆性肝炎，爆發後不久就死亡了。

台大醫院心血管中心主任陳益祥說，移植C肝患者的心臟雖有爭議，但心臟是攸關生命的器官，需要換心的患者往往都性命垂危，若能「先救命、再治病」，會是一大突破。

台大醫院研究團隊收案12名患者，在心臟移植後罹患慢性C型肝炎，團隊用無干擾素全口服小分子治療C型肝炎，病患完成治療後12週血清C型肝炎病毒數量測定不到的比率可達100%。

可望改寫世界器捐指引

陳益祥說，研究成果顯示，就算移植的器官仍有C肝病毒，仍可利用藥物完全根治，顛覆傳統的器官移植觀念，可望改寫世界器官捐贈指引。

劉振驊說，患者治療中和停藥後僅有比率不高也不嚴重的頭痛、疲倦、噁心、失眠、腹瀉等輕微副作用。