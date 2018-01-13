《謠言終結站》1碗白飯＝1碗糖？ 營養師：錯誤說法

2018-01-13

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「白米飯高糖，人們一天吃了不低於600克至800克的白米飯，所攝入的糖超過身體需要10倍，且日積月累，最終能不得糖尿病嗎？很多糖尿病病人被告知不要吃水果，卻無所顧忌地一碗一碗吃著白米飯，相當於一碗一碗的糖」。不過，營養師澄清，這真的是錯誤說法！

彰化基督教醫院營養師陳燕華表示，一般而言，人體所需熱量會依照工作性質、性別、年齡、活動量而有所不同，男性平均1800大卡、女性1500大卡，而一碗白米飯的重量相當於200克，被消化吸收後可產生280大卡的熱量，包含60克的糖與8克的蛋白質，因此一日三餐適量食用，並不會出現攝入糖超過身體需要10倍的情形。

三餐適量 糖不會逾10倍

陳燕華也指出，衛福部公告國人「每日飲食指南」，以預防營養素缺乏為目標，並參考最新流行病學研究成果，將降低心臟血管代謝疾病及癌症風險的飲食原則列入考量，建議合宜三大營養素中，除了蛋白質10-20%、脂質20-30%外，也要有醣類（碳水化合物）50-60%。

陳燕華說明，米飯屬於主食，也就是五穀根莖類，是人體主要能量來源，熱量又比油脂類或肉類低，吃了反而有飽足感，少吃含糖的精緻加工食品，是健康好選擇；至於選擇白米飯或糙米飯，則依個人飲食喜好決定。

陳燕華說明，白米飯含纖維量少，因此升糖指數高，但可藉由飲食技巧改善，例如搭配大量蔬菜、用大豆食品取代肉類等，可補充蛋白質，同時又含有較多的纖維質與較少的油脂，對體重、血脂控制有幫助。

另陳燕華解釋，水果富含果糖、葡萄糖，會使糖尿病病人的血糖快速上升，臨床上營養師依照患者營養需求及飲食習慣進行衛教，並不會告知「不要吃水果」，而是限量攝取。