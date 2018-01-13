子宮肌瘤 「食」在有撇步

2018-01-13

文／徐金源

子宮肌瘤是常見的婦科疾病，據統計，大約有20%的女性都可能藉由超音波檢查，在子宮找到大小不一的肌瘤。

大部分的肌瘤都是良性，只要超音波追蹤就好，除非肌瘤大於5公分、會造成經血過多、貧血、嚴重疼痛、有壓迫症狀，或是在追蹤過程中發現增大的速度太快，才需要開刀。

但很多女性一聽到有肌瘤，就開始焦慮：「會不會是惡性的？」「一定要開刀嗎？」也有很多人問：「要吃什麼才會讓肌瘤變小？」「要怎麼吃才能避免肌瘤增大？」「是不是不能進補？」

網路上流傳各種說法，包括，「不能吃寒性食物，以免子宮受寒」，有人說「發性食物應避免，要少吃油炸、燒烤等食物」、「太補的食物不要吃，以免滋補過頭，肌瘤變大」；有人說要避免富含雌激素的食物等。

目前對於形成子宮肌瘤的確切原因還不清楚，有人認為可能跟環境荷爾蒙有關，有人認為遺傳因素居多，當然代謝、壓力也可能有關，但都尚未得到證實。但不管原因為何，唯一大家有共識的就是子宮肌瘤是高度雌激素敏感的，也就是說雌激素是刺激子宮肌瘤成長的必要條件。因此要保持子宮內的健康環境，良好的雌激素代謝是不可或缺的。

在討論什麼樣的食物會不會養大肌瘤前，應先了解植物性雌激素與動物性雌激素，對身體的反應是不同的。雌激素必須先跟受體結合，才能產生反應，作用在人體。

蟹黃酒精 不要碰

雌激素的受體又可分為兩大類型：α型受體與β型受體。主要作用在人體乳房、卵巢、子宮的α型受體，較易與動物性雌激素結合，因此像蟹黃、蟹膏、蝦膏、動物內臟，雌激素含量原本就較高，同時又容易囤積環境荷爾蒙，在攝取時要小心。

豆漿豆腐 適量吃

至於像豆類這種植物性雌激素則與有利腦部、心血管、骨頭活動的β型受體結合度較佳，因此適度攝取豆漿、豆腐、豆干等富含有植物性雌激素的食物，對於子宮肌瘤的刺激，並沒有想像中那麼嚴重，有研究指出，甚至對乳癌還有預防效果！

日常生活中有些物質也容易干擾體內雌激素代謝，應避免。像是塑化物、農藥、除草劑、非天然的身體護理產品、非天然化妝品、飽和脂肪酸、糖、咖啡因、酒精、不飽和植物油、垃圾食品等，都可能悄悄影響子宮和身體健康。

不過，也不用嚇到這個不吃、那個不敢碰，只要養成定期追蹤的習慣，大多數子宮肌瘤沒有症狀、也不需要治療，日常飲食對她的影響本來就是微乎其微。

不過身體本來就是敏感的，養成多元均衡的飲食習慣，以及規律作息、定時運動的生活型態。

同時，減少壓力來源，都是維持健康，免於肌瘤困擾的不二法門！

（作者為四季和安婦幼診所院長）