台大準校長兼職風波 當選一週後 管中閔辭台灣大獨董

2018-01-13

〔記者陳永吉、吳柏軒／綜合報導〕台大準校長、中研院士管中閔也擔任台灣大哥大的獨董，由於台灣大哥大昨天上午才收到管中閔的正式書面辭職信，多延一週，依台灣大哥大獨董年薪，估計管中閔可以多領十萬到二十萬元。

辭職信昨上午送公司 證交所下午公告

證交所表示，董監事請辭必須以正式書面辭職信為準，根據台灣大哥大公司轉述，昨天上午才收到管中閔辭職信，經過簽呈流程，下午對外公告。

台灣大昨發布聲明指出：「台灣大獨董管中閔，於當選台灣大學校長後，即已口頭向本公司表達辭意，今天（一月十二日）辭任書正式生效，本公司依法公告並發佈重訊。」

證券主管機關人員表示，過往獨董薪酬有的以月薪計算，也有只領車馬費，有的則是設計獎金或配股制度，但依台灣大年報公告的資料，管中閔的獨董薪酬介於五百萬到一千萬元之間，若以月薪估算，一個月可領四十到八十萬元，多一週至少可多領十萬元以上。

台大：台灣大有照規定繳回饋金

台大則指出，經查，管中閔有按照規定向人事單位提出兼職申請並獲准，因為台大訂有專職教師校外兼職營利事業獨董回饋制度，台灣大延聘管中閔擔任獨董，每年應繳交五十萬元回饋金給台大。研發處也確認，台灣大有照規定繳交回饋金，目前查無問題。

對於管有向台大報准兼職台灣大獨董一事，校方為何不揭露或告知校長遴選委員會？台大校長遴選委員會發言人袁孝維重申，十一日遴選委員會已發表正式聲明，不再回應此事。