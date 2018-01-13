防蝶戀花悲劇重演 武陵櫻花季下月登場 設司機休息室

2018-01-13

2月16日至25日疏運管制

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕武陵農場櫻花季將於二月登場，交通部公路總局昨宣布，定二月十六日至二十五日推動疏運管制措施，每日限制進場人數六千，除一千八百名住宿遊客外，其餘都需搭乘公共運輸或是遊覽車才能前往。

去年蝶戀花旅遊團於武陵農場賞櫻結束，返回台北途中發生翻車意外，也引發這種長距離一日遊行程，會不會有疲勞駕駛疑慮。武陵農場場長袁圖強表示，今年特別在旅客服務中心及民莊，各設置一個駕駛員休息室，每間可容納二十名司機，希望駕駛在乘客下車賞櫻的四小時內，有合宜處所休息，避免回程時過度勞累。

公路總局副總工程司李忠璋表示，配合武陵農場管制，今年仍有規劃國光客運台北車站—武陵農場、台北市府轉運站—武陵農場、宜蘭轉運站—武陵農場、羅東轉運站—武陵農場、三星鄉綜合運動場—武陵農場及梨山—武陵農場等六條客運路線，台北、宜蘭至武陵農場採預售方式，民眾一月十九日起可至國光客運、超商（ＯＫ除外）購票。

無通行證 禁入周邊道路

櫻花季期間，武陵農場實施總量管制，住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證才能進場；武陵農場周邊道路將實施交通管制，台七甲線與中一二四線入口將全天候交通管制，無通行證車輛一律禁止進入。