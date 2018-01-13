多障兒拚成街頭藝人 「一輩子受用」

2018-01-13

〔記者劉濱銓／南投報導〕「不能陪他一輩子，就要給他自立的能力！」十九歲大學生張家睿，因出生早產還感染腸病毒，導致多重障礙，不僅嚴重弱視，肢體不協調，走路還易跌倒，但父親張耀裕並沒有放棄他，用更多心力陪伴，讓兒子學會吹薩克斯風，還一連考到苗、中、彰、投四縣市的街頭藝人證照，張父盼兒子未來就算沒有父母陪伴，也能自信創造人生。

父苦心培養自立、交友能力

張耀裕表示，兒子因先天不足，什麼都比不上別人，但父母無法陪他一輩子，唯一能做的就是培養他一技之長。為訓練肢體，國中就開始學音樂，從打鼓摸索，到後來專攻薩克斯風，每天陪兒子數拍子，練吹二小時，從一開始手不靈活，到後來熟能生巧。

為讓兒子能勇敢面對人群，張父陪著苦練拚考街頭藝人，雖兒子能看簡譜，但因反應慢，最後是硬記旋律、指法，把應考四首歌全背下來，才在高三升大學那年，順利考取四縣市證照。現在帶著兒子演奏，譜架上也沒擺樂譜，四年來全靠勤練與記憶，學會四十首歌。

張父說，只要週末有空，都會帶兒子到埔里十八度Ｃ或信義梅子夢工廠等觀光區表演，讓他習慣與人接觸，像現在上了大學，已能自己搭公車、轉車，從台中的學校回到雲林的家，而且每年寒暑假，還會去養老院義演，盼望孩子知道，只要有能力，也要回饋他人。

張家睿說，學會樂器最開心的莫過於交到朋友；而在義演時，看到長輩隨著音樂哼唱、打節拍，就是他最有成就感的時刻。感謝父母陪伴學音樂，讓他敢跟人互動，自信面對人生。