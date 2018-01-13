大愛延續23年 明起捐血送模型車

2018-01-13

〔記者吳欣恬／台北報導〕一九九五年十月卅一日凌晨嘉義市火車站前的嘉年華大樓發生火災，當時廿四歲的蘇郁仁正在大樓和朋友聊天，發現火災後沒有急著逃生，反而衝進發生火災的樓層踢門把人叫醒，最終自己逃生不及葬身火場。蘇郁仁生前熱愛捐血，為了紀念他，蘇郁仁的家人將全部的賠償金都拿出來，購買捐血車「郁仁號」捐給台南捐血中心。

蘇郁仁的媽媽陳齡珠說，蘇郁仁從高中開始捐血，當時捐血觀念還未普及，他不敢讓家人知道，直到某天陳齡珠洗到一件捐血中心的衣服才知道此事。當時她跟蘇郁仁說，媽媽也在醫院工作，也一直在捐血。從此蘇郁仁每次捐完血都開心的和媽媽分享，甚至許下心願「將來要捐一台捐血車幫助社會」。

嘉年華大樓火災造成十一人死亡、八人受傷。後來，嘉年華大樓內的飯店經理特地跑到陳齡珠工作的媽祖醫院找她，告訴她說，當時自己因為吃了感冒藥昏昏沉沉睡著，是被蘇郁仁踹破房門叫醒的，蘇郁仁叫他先帶其他人逃生，自己又去叫其他人，「那是我第一次、也是最後一次看到他，我的命是他捨身救來的。」蘇媽媽說，兒子人高馬大、體能很好，如果不是還想救更多人，其實可以一走了之，但他就是這樣善良。

看見郁仁號 母：覺得孩子還活著

陳齡珠說，她根本捨不得用兒子的賠償金，為了圓蘇郁仁的心願，全數捐出買一台捐血車，但賠償金兩百多萬元還不夠，嘉年華大樓的董事長也幫忙募款，最後以三百多萬元購置了一台含設備的捐血車，在隔年四月十九日蘇郁仁冥誕時捐給台南捐血中心。

陳齡珠說，捐血車揭幕時，看到車子的名字寫著「郁仁號」，她渾身像被電到，眼淚流出來，「看到這輛車，就覺得孩子還活著，他的心、他的精神都還活在社會上」。

「郁仁號」捐血車自一九九六年至二○○九年間，跑遍雲嘉南地區的大街小巷，共募集了十六萬八千多袋的血，幫助無數的病患。為了感念蘇郁仁的大愛精神，台灣血液基金會特別準備超過廿萬台「郁仁號」捐血車模型車放在全台各捐血點，明天起至二月十四日的捐血月，贈送給捐血人。