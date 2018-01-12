高血壓傷視力 56歲婦血管年齡90歲

2018-01-12

記者周彥妤／台北報導

56歲的陳女士有多年高血壓病史，但因自認無症狀而未治療，日前視力模糊前往就醫，不僅發現高血壓導致視網膜病變，且動脈嚴重硬化，血管年齡高達90歲，腦部也有多處栓塞，未來發生腦中風的風險極高。

台北榮新診所家醫科主任康宏銘表示，血管內皮有調節血壓的作用，但若長期處高血壓、高膽固醇、高血糖的環境，功能就會逐漸失調，讓不好的膽固醇有機可乘，堆積於血管中，形成斑塊，導致動脈硬化。

三高、停經 動脈硬化風險高

女性在更年期前血管受到雌激素保護，內膜調節功能較佳，較不容易形成動脈硬化的斑塊，停經後，會加速動脈硬化的形成，尤其有三高問題的女性，硬化風險又比一般人更高。

康宏銘說，動脈硬化是心臟病、腦中風的主因，除正常老化以外，遺傳、有家族史者、高血壓、糖尿病、高膽固醇或抽菸等，都會加速惡化。

值得注意的是，男性動脈硬化容易形成明顯局部斑塊，以及典型心絞痛症狀；女性動脈硬化則會因廣泛硬化狹窄造成血流不足，容易疲倦、喘、虛弱，甚至晚上睡不好等，由於沒有典型的心絞痛症狀，發現時往往已經相當嚴重。

停經女性由於缺乏雌激素保護，若同時又有三高問題，更要保持警覺。

康宏銘提醒，40至50歲是檢查最好時間點，衛福部提供40歲以上成人每3年1次免費健檢，可多加善用，若在健檢發現有三高，應視情況進行藥物治療、飲食控制與定期追蹤，或許也可以自費接受脈波傳導速度及頸動脈超音波檢查。

康宏銘提醒，由於動脈硬化是無聲無息、日積月累所形成，很多人會輕忽「三高」等風險因子。平時飲食應清淡，避免高油脂、高熱量或反式脂肪等食物攝取，若有肥胖、三高、代謝症候群、家族史，或是有自體免疫疾病的女性，除了應妥善控制疾病，也建議儘早篩檢。