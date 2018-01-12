糖尿病婦用泡腳機 3度燙傷壞死

2018-01-12

記者陳建志／台中報導

天氣寒冷，部分民眾會使用泡腳機促進血液循環，但是一名61歲張姓婦人罹患糖尿病合併洗腎，以40度的溫度使用泡腳機泡腳1小時，導致雙腳起水泡，就醫檢查後，發現已3度燙傷，足底肉出現壞死，醫師趕緊替她進行清創手術，預計至少需半年，傷口才能癒合。

老年人勿連泡超過20分鐘

醫師提醒，使用泡腳機溫度不要太高，使用10到20分鐘更要休息一下，避免燙傷。

亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，張姓婦人有糖尿病合併洗腎，因體內水份不易排出，洗腎次數從一週2次增為一週3次，友人得知後，建議她使用泡腳機泡腳，促進血液循環，希望增加排汗，減少洗腎次數。

婦人表示，友人告訴她，溫度維持40度，泡40分鐘就會大量出汗，但她泡了40分鐘還是沒有流汗，因此多泡了20分鐘，沒想到1小時後，雙腳離開泡腳機，腳底都出現水泡，用手觸摸甚至感覺到皮肉分離，驚覺不妙趕緊就醫。

鄭旭棠表示，張婦先到診所治療1週後，才到亞大醫院治療。當時她的雙腳腳底肉因燙傷壞死呈現黑色，趕緊安排清創手術，目前已慢慢長出肉芽，預計需半年傷口才能癒合。

鄭旭棠表示，隨著天氣寒冷，民眾會使用泡腳機、熱水袋或電暖爐取暖，但張婦因長期洗腎合併周邊動脈循環不良，下肢感覺神經病變下，導致感覺遲鈍，因沒注意泡腳溫度和時間，才會燙傷導致雙腳腳底皮肉壞死。

鄭旭棠建議，民眾使用泡腳機時要注意水溫，並且時常檢查雙腳是否燙傷，至於溫度可設定在40至43度間，並建議使用10分鐘就可休息一下，老年人更不要連續使用超過20分鐘，避免燙傷。

糖尿病患、末梢血管疾患、皮膚感覺異常的患者，使用泡腳機前，最好先諮詢醫師，更要注意溫度和使用時間，才不會出現嚴重燙傷情況。