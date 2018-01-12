安全氣囊爆開 10歲童險失明

2018-01-12

記者張議晨／宜蘭報導

宜蘭縣10歲男童小明（化名）在2個月前，搭乘父親開的車子外出時發生車禍。前座安全氣囊爆開，小明坐在副駕駛座，正巧位於氣囊前方，氣囊彈開瞬間，他的雙眼受到猛烈衝擊，送醫後，左眼視力剩不到0.01，險些失明。所幸經藥物治療後，視力逐漸恢復。

醫師提醒，安全氣囊彈開力道大，12歲以下孩童，應避免坐在汽車前座。

藥物治療 視力逐漸恢復

羅東博愛醫院主治醫師陳楹樺診療時發現，小明2個眼角膜均受損，左眼挫傷併發嚴重水腫，左眼球出血後視力不到0.01，接近失明，當下緊急投入人工淚液治療，先修復受損角膜，小明右眼3天後痊癒，視力恢復至1.0，情況更糟的左眼，持續投入類固醇等藥物消腫，10天後視力回升至0.7。

陳楹樺說，12歲以下孩童因身高、體型關係，坐在副駕駛座，雙眼正好位於安全氣囊前，孩童搭車外出應坐於後座，並繫上安全帶，以免發生憾事。

12歲以下孩童 勿坐前座

陳楹樺直言，眼睛是人體最脆弱的器官之一，受到撞擊後，易導致眼角膜受損，嚴重時會導致失明，所幸小明及時接受治療，雙眼視力得以恢復，但仍需長期追蹤，確認是否有青光眼、白內障、視網膜裂孔等後遺症。

宜蘭縣警局交通隊長沈能成強調，4歲至12歲或體重在18公斤至36公斤的兒童，依法不得坐在汽車前座，若4歲以下且體重未達18公斤者，必須使用兒童安全座椅，以保安全。