15年以上遊覽車未大修 擬強制退場

2018-01-12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為讓乘客搭乘遊覽車更有保障，交通部公路總局監理組長陳聰乾表示，前日找遊覽車業者開會，目標今年底之前完成修法，要求十五年以上遊覽車，車身、底盤零件需經過大修，才可以繼續作為遊覽車使用，否則不僅無法行駛全台兩百八十三條省道、縣市政府轄管應特別注意路段，還必須轉換為交通車用途，在固定區域做短程接送使用。​

根據統計，全台共有一萬六千七百輛遊覽車，車齡逾十五年還有一千一百多輛。遊覽車因為沒有特定行駛路線，依據旅客行程不同，時常要上山下海到處跑，但目前除定檢之外，沒有任何退場機制。

公總前日與業者開會已有初步共識，車齡逾十五年遊覽車底盤零件、剎車系統、懸吊系統、車體等要大修，可以延長五年，繼續作為遊覽車使用，若僅檢修、更換部份零件，僅能延長三年。陳聰乾強調，一定要經過授權的合格廠商進行大修，提出維修證明後才具備延長資格。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長陳日中表示，現在連學校交通車都規定用十五年以下車輛，只有廟會、鄰里出遊團可能不會看車齡，怎麼可能有人願意花上百萬元大修。政府要有遊覽車退場機制，不如直接編預算，年限到了補助五十萬、八十萬讓業者直接報廢汰換新車。

陳聰乾表示，部分業者的確希望政府可以給報廢補助，直接汰換新車輛，這部分涉及經費問題，且主要補助經費是在環保署，還要再研究。