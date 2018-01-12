客運業寒冬 阿羅哈、統聯恐沒年終

2018-01-12

〔記者鄭瑋奇、陳宜加／綜合報導〕農曆春節將至，許多勞工期待年終獎金，運輸業今年幾家歡樂幾家愁，客運業方面，國光、首都、和欣都可發出年終，阿羅哈客運因為去年發生重大死傷車禍、統聯客運營收減少、成本增加，兩業者都未確定是否發年終獎金。

長榮航4個月 桃機2個月

國籍航空業目前已知長榮航預計發四個月，中華航空、華信還在協調，台灣虎航、遠東航空也尚在評估。交通部所屬國營事業，桃機公司發兩個月、港務公司兩個月加考核績效，最高可再加二．四個月，中華郵政則待交通部核定。

國光客運副董事長王應傑表示，去年因國內客運市場在軌道業競爭下嚴重萎縮，除長程線客源被高鐵瓜分外，以往金雞母的台北車站—桃園機場路線，也因機場捷運通車，流失客源衝擊營收；成本方面，除因一例一休增加人事成本，油價也攀升，不過應該還是可以發半個月年終獎金。

統聯客運以往發一個月年終，今年還未決定是否發放。阿羅哈客運經理阮福生表示，今年還未聽到老闆說要發年終獎金，也沒聽到員工在問這個問題，因去年九月發生六死十一傷意外，加上國道客運營運也不好，不確定是否能發。

首都客運總經理李建文表示，今年年終獎金職員發一個月、駕駛還有考績獎金，平均都會有一個月。和欣客運總經理辦公室主任王祖名表示，今年確定會發，但發多少還需要精算，去年約是一個月，今年還不確定會發多少。

台灣高鐵公司則考量公司財務狀況、年度營運情形及員工個人工作績效，核給員工年終獎金，金額還在規劃中。