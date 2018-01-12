年輕人不「婚」頭 少子化難解

2018-01-12

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕去年國內新生兒跌破二十萬人，衛福部國健署曾調查發現，男女不想生小孩除了眾所周知的經濟負擔外，還有不能自由去做其他想要做的事。專家認為，觀念扭轉很重要，且國家、企業、家庭三方必須合作，才能改善國安危機。

女性享受單身 男性憂賺不夠多

國健署每二至七年會進行大規模「家庭與生育調查報告」，最近發布的資料於二○一二年七月至十二月、針對全台二十至四十九歲民眾抽樣面訪與問卷調查共八九二四人，發現未婚族群不想結婚原因，女性以「享受單身生活」三十八．六八％、「怕麻煩」二十一．七六％為主，而男性則是「經濟條件不佳」三十七．○二％、「享受單身生活」二十七．三二％居多。

至於未婚、已婚男女不想生小孩以「對家庭是一項經濟負擔」占六十一．五六％最高，其次是「不能自由去做其他想要做的事」占十．三四％。

台大社會學系教授薛承泰表示，國內每年新生兒逾九成屬於婚生子女，要刺激生育率，必須先提高結婚率。除經濟因素外，過去家長將孩子視為希望，日子再苦都願意生；但現代家長將孩子視為負擔，即使有經濟能力也未必願意生，顯見觀念調整很關鍵，應強化家庭、婚姻價值。

婦產科醫學會秘書長黃閔照說，之前新生兒出生數高的年份有受到特定議題操作，例如龍年、民國百年和發給生育補助等，如今很難再有類似操作空間，且年輕人也不一定吃這套，要提高生育率還是得從大環境著手，例如友善職場環境等。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶強調，要改善少子化，國家、企業、家庭都有責任，不能一味推給政府，國家可普及化公共托育，但創造友善職場環境同樣重要，建議企業提供彈性工時，增加員工對於時間的運用，以利兼顧工作與育兒。

不過，衛福部長陳時中曾點出，刺激生育率固然重要，但當生多了以後，生少的中間這塊，同時要負擔較多的高齡、新生兒人口，也會比較辛苦，是未來必須思考解決的重要方向。