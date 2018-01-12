甄選大撞期 台大25系僅2系難調

2018-01-12

〔記者林曉雲／台北報導〕大學申請入學第二階段甄選大撞期，教育部昨邀各大學開會協調，台大四月十四日原有廿五系撞期，經協調後，目前僅電機系和資工系「調無可調」，台大希望改期或增加一天面試時間，最慢下週一向招聯會提案申請更改簡章。

電機和資工 盼改期或增一天

另，教育部高教司副司長朱俊彰表示，招聯會決議採用「分散分流方式」解決考生困擾，最慢三月初，招聯會將公布全國二千零卅八個系的甄選日期和時段，讓考生在選填時妥適安排。

台大副教務長張耀文說明，目前最有可能的是台大電機系和資工系申請改期，挑一個沒有其他校系排甄選的日期，就不會和清大、交大等校系撞期，如果不能改期，則希望增加一天的面試時間，讓學生有更多選擇，台大也在協調是否採取聯合筆試，或將口試時間錯開等。

朱俊彰表示，多校表達會彈性處理，例如東吳大學採取每卅分鐘一梯次，讓考生自己選，考生如果臨時調整也有空間；輔大從早上八點到晚上九點，均可配合考生時間。

朱俊彰說明，招生簡章編製是由招聯會審核，已請台大儘速提案給招聯會討論。其他大學對台大擬更改日期，擔憂除可能再與他校系撞期，中央大學還提及恐有學生漏接通知。

50校、831學系配合分散分流

高教司長李彥儀表示，目前黃金週是四月十三到十五日、廿到廿二日，教育部要求各校調整之後，已有五十校、八三一個學系配合分散分流調整，必要時還可在夜間辦理。