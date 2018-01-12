台灣大獨立董事4人 年薪500至1千萬

2018-01-12

〔記者劉力仁／台北報導〕管爺擔任獨立董事的台灣大哥大，共有四名獨立董事，管於二○一七年六月開始擔任，任期三年，二○一七年台灣大年報尚未出爐，但記者往前查詢二○一六年台灣大年報，發現獨立董事年薪列為五百萬至一千萬等級，薪酬誘人。

管從去年6月起擔任 為期3年

根據台灣大哥大網站上揭露資訊，相較於另外三位獨董，管爺並未具有電信產業年資，他能獲得電信三雄中的台灣大哥大青睞，高薪聘請擔任獨董，台灣大說明，主要著眼於管爺具有財務、經濟、投資與併購、風險管理、營運管理等五項核心能力。

台灣大哥大的董事會名單中，還有一個讓人耳熟能詳的政治人物—前行政院長張善政，不過張善政並非獨董，而是福記投資公司的法人代表。

熟悉獨董職務運作的法務專家表示，獨立董事的薪資跟此人的專業地位有關，「看公司要給多少」，詳細數字通常是秘密，在年報中只揭露薪資的級距。

獨董負責審計公司財務報表、公司內部控制、公司是否遵循相關法令、公司潛在風險之管控，還有定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬等事項，責任重大。

據了解，台大訂有專職教師校外兼職營利事業獨董回饋制度，以台灣大的資本額而言，台灣大延聘管中閔任獨董，每年台灣大應該另外繳交五十萬元回饋金給台大，推測台大應知道管中閔兼差之事，但遴選過程卻沒有揭露。