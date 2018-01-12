校長未上任 候選人資料連結已關閉

2018-01-12

〔記者林曉雲、吳柏軒／綜合報導〕台大校長遴選風波不斷。當選人管中閔被質疑刻意隱瞞擔任台灣大獨董資訊，台大校長遴委會發言人袁孝維昨回應，履歷表格未要求候選人應寫明擔任的私人企業職務，管中閔應非刻意隱瞞。

袁孝維表示，校長候選人的資料都存在遠端電腦之中，因為現在任務結束了，所以她將遠端連結關起來。

教育部次長林騰蛟表示，校長當選人報核公文，應該檢附相關資料，教育部審核過程中，若有疑義，學校也應提供相關佐證資料。

以陽大為例 校方應提資料

林騰蛟以陽明大學校長郭旭崧遴選爭議案為例，有監察委員質疑遴選委員會的組成以及審議過程有無符合程序正義，介入調查，校方應提供資料。台大校長當選人事案昨天已送到教育部，教育部會依法審慎檢視。

台大校長人事案 昨送教部

管中閔被揭露擔任台灣大獨董，遴選委員之一是台灣大副董蔡明興，且管與蔡明興的哥哥、台灣大董事長蔡明忠是建中同學。

遴委蔡明興也未主動揭露

有台大教授質疑，依國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法第六條，以及台大校長遴選辦法但書：「遴選委員若有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者」可解除職務，批評管在遴選期間沒揭露與蔡的關係，蔡也未迴避，恐涉及利益迴避及倫理問題。

該位教授也提供「台大校長被推薦候選人資料表」，其中有一欄要求候選人寫明經歷，包括服務機關名稱、「專兼任」、職稱或職級、任職起迄年月，質疑台大校長遴委會指「管未刻意隱瞞」的說法，大有問題。「年薪數百萬至千萬的現職不寫入，不是刻意隱瞞，什麼是刻意隱瞞？」

專兼任應寫入 讓遴委會檢視

該教授表示，管中閔兼任台灣大公司獨董，應該要寫入資料表中的「專兼任」，且述明職稱及職級，提供遴委會作事先檢視，如此他和蔡明興屬於同一企業的關係自會顯示，其他候選人亦可有機會要求蔡迴避，因此管中閔是否將獨董職務寫入資料表中，是重要的關鍵。