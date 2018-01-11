染克沙奇A6型病毒 指甲恐脫落

2018-01-11

記者林宜樟／嘉縣報導

腸病毒疫情影響我國學童健康，有家長發現，孩子感染腸病毒時，手、足會長水泡，痊癒後約1個多月，手、腳的指甲卻出現整片掉落的現象，擔憂是特殊病毒或重症病例；嘉義長庚醫院兒童內科醫師王盈翔說，這是感染克沙奇A6型病毒的症狀，原因可能跟免疫抗體有關，建議不要硬拔正在脫落的指甲，讓它自然掉落即可。

讓指甲自然脫落 硬拔恐受傷

王盈翔表示，以嘉義長庚醫院門診情形統計，腸病毒患者中約有1成多是克沙奇A6型，感染此病毒中的幼兒約有1成會掉指甲，但並非重症或特殊病毒，一般是病癒1個月到1.5個月後，會從指甲根部開始剝落。

他提醒，由於舊指甲是整片慢慢剝落，不可硬拔，以免拉扯到指甲肉造成外傷，建議家長用小指甲刀幫孩子修剪，或先包紮，以免脫落指甲鉤住襪子，或幼童好奇拉扯。若露出指甲肉，可用凡士林等保濕膏塗抹患部，若有傷口造成發炎，建議看皮膚科醫師診治。

王盈翔也說，克沙奇A6型病毒在病發期間，手、足會有多個大片水泡，和一般腸病毒是起紅疹有所不同，若發現有此情形，家長就要留意可能會掉指甲。

克沙奇A6型病毒為飛沫傳染，若患者咳嗽的飛沫噴濺到家具等，幼童觸摸再放入口中也會傳染，因此須勤洗手，用含氯漂白水擦拭家具，也須將罹病者跟其他未染病的孩童隔離。