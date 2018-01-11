賣毒澱粉製肉圓 茂利罰80萬確定

2018-01-11

〔記者項程鎮、黃文瑜／綜合報導〕徐東銘等多名澱粉廠業者，被控將四七三○多公噸的毒澱粉賣給下游業者製成黑輪、粉圓、肉圓等食品，再讓消費者吃下肚。最高法院認定徐東銘的茂利公司違反「食品衛生管理規定罪」，判處罰金八十萬元確定。茂利負責人徐東銘、三進粉業負責人王國祥等九人，最高法院也認定台南高分院輕判，已違背最高法院決議，昨撤銷並發回更審。

認定9人被輕判 最高法院發回更審

茂利公司負責人表示，不知最高法院判決結果，等收到通知單再作回應。

最高法院指出，台南高分院原依詐欺取財罪，將徐東銘等人輕判七月到兩年六月不等刑期，但最高法院刑庭總會曾作成決議，只要食品有添加、假冒情形，不須再檢驗食品添加物對人體有無危害，就可依違反食安法判處最重七年徒刑，台南高分院依詐欺取財罪論罪，違背最高法院決議，因此將徐東銘、王國祥等九人的罪刑撤銷，發回更審。

二○一三年五月間，陸續有肉圓等食品被檢出未核准添加在食品內、常作為殺蟲劑原料的「順丁烯二酸酐」，經檢警及衛生主管機關追查，茂利負責人徐東銘、三進粉業負責人王國祥、三進粉業經理王博偉、協奇企業行負責人劉明清、宏昇粉行負責人楊蔡金英、寶森粉行負責人林惠裕、東億企業行負責人陳清真等人，竟為了讓澱粉口感較有彈性，擅自添加「順丁烯二酸酐」，再以每公斤廿五元價格販售給中盤商，由中盤轉售給下游廠商。

中盤商王水木、徐東銘及茂利公司會計高秋香，另被查獲將遭退回的毒澱粉裝入其他合法澱粉的包裝袋內，以三包合法澱粉搭配兩包毒澱粉的「優惠方案」出售，持續危害消費者健康。