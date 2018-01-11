減空污！大船進出港減速 可補助8千

2018-01-11

〔記者陳宜加、楊綿傑、陳文嬋／綜合報導〕今年入冬以來，空污警戒一波接一波，為改善空污，台灣港務公司、交通部航港局與環保署合作，今年編列七七○○萬元，推動空污減量措施，可望削減五千公噸港區空氣污染物，PM2.5也預計可以減少廿一％排放；其中，鼓勵大船進出港減速，每艘可獲八千元補助。

港務公司檢視環保署港區排放清冊資料，發現港區內空污排放來源以「船舶」為主。港務公司勞安處資深處長張維鍵表示，具體措施包括船舶進出港減速、高雄港船舶改用低硫燃油等，預計可削減空氣污染物達五千公噸，其中以硫氧化物減量最顯著，減少港區約三八三二公噸、占卅二％，PM2.5也將減排廿一％。

他說明，過去鼓勵船舶進出港區廿浬範圍內，減速至十二節以下，即可有效減少污染排放，但大型船舶進出港速度往往仍達十八節，今年起用補助吸引加入減速行列。

根據方案，一萬噸以上貨櫃船、國際郵輪進出港時，若降速達到標準，每艘可獲補助八千元，預計達六十％減速目標。航港局今年也編列四五○○萬預算，補助在商港區域範圍切換「低硫燃油」船舶，每艘五千元。

中油大林廠跳俥冒火 被罰百萬

中油大林廠前晚八時許又傳出製程出包，造成跳俥冒火，期間產生大量廢氣及明顯粒狀污染物，高雄環保局認為高市秋冬污染負荷重，中油卻排放大量污染物，加上密集故障已達四次，認定情節重大，昨重罰一百萬元，累計開罰兩百五十萬元。

中油林園廠昨天上午也傳出冷卻水塔冒煙，網友PO臉書以為是灰燒，環保局入場稽查，確認排放是「水蒸氣」，未開出罰單，屬正常運作現象。

環保署指出，今高屏地區風速較弱，有擴散不佳問題，ＡＱＩ為對敏感族群不健康的警戒橘，北部、中部、雲嘉南及馬祖、金門及澎湖為普通等級，竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級。