寒流今明發威 低溫下探8度

2018-01-11

合歡山積雪15公分 「凍」人美景可望持續到週末

〔記者蕭玗欣、楊綿傑、江志雄、李忠憲、佟振國、曾迺強、劉濱銓、王峻祺／綜合報導〕入冬首波寒流威力強，玉山、合歡山昨天清晨接連降雪，較低海拔的太平山、阿里山也都飄白雪，讓民眾大呼過癮。中央氣象局預報員顏增璽表示，昨天全台轉為乾冷，今、明兩天輻射冷卻效應將更加明顯，高雄以北、花東縱谷低溫下探八到十度，可望再創入冬低溫紀錄。

入冬最強寒流持續影響台灣也伴隨鋒面，對進入枯水期的台灣是重要降雨，竹苗水情有大幅改善，增加四十天的用水，但南部則僅增加三至五天的用水，民眾還是必須節約用水。

水利署副署長王藝峰表示，目前仍是以南部地區過年前不進入二階限水、四月底前不進入三階限水為目標。

氣象局表示，玉山昨天清晨五點就觀測到積雪二．五公分，五點廿分又開始新一波降雪，直到中午十二點廿五分雪停，積雪達三．七公分。

排雲管理站積雪達五公分，雪線降至玉山主峰線海拔三千公尺的白木林地區，連海拔兩千六百公尺的塔塔加遊憩區也下起冰霰，高山地區一片雪白，景象「凍人」，遊客驚見雪霰齊下，直呼好漂亮。玉山國家公園管理處昨啟動雪季管制，必須有冰斧、冰爪才能上山。

合歡山入夜至昨天凌晨山區持續飄雪，武嶺積雪達九至十五公分，冰雪美景可望持續至週末。警方提醒民眾，昆陽至合歡山莊路段限加掛雪鏈車輛通行。

阿里山降雪1分鐘轉冰霰

海拔兩千公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，昨天清晨一度降到攝氏零下九度，四點到五點半飄雪，園區變成銀白世界，太平山上次降雪紀錄在民國一○五年一月。太平山莊及翠峰山屋有住宿遊客直呼：「第一次在台灣遇到下雪。」

和平區福壽山農場的天池、茶園及露營區也累積五至十公分厚的白雪。福壽山農場副場長楊正南表示，農場上一次降雪是一○五年二月間的超級寒流，這次雪量比上次還多。

氣象局預報員顏增璽表示，阿里山昨上午十點四十六分開始降雪，但降雪時間只維持一分鐘，隨即轉為冰霰和小雨。林務局嘉義林管處蔡姓護管員以手機拍攝實況，空中灑落點點冰霰，宛若銀色仙境。

昨全台十七個平地測站同時創下今年入冬低溫紀錄，其中淡水八．一度，更創下低溫紀錄，預估今、明兩天清晨受輻射冷卻效應，高雄以北、花東縱谷低溫下探八到十度，中南部地區夜裡、清晨都會低於十度，白天高溫則上看十八到廿二度，日夜溫差非常明顯，民眾要多加注意保暖。