資格疑慮落幕 郭旭崧掌陽大 「有回家感覺」

2018-01-11

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕台大校長遴選傳出遴選委員恐涉未利益迴避的疑慮，教育部可望比照陽明大學校長遴選案審慎檢視。而在遴選委員會重新開會確認資格合法、教育部去年底核定後，新任陽明大學校長郭旭崧已於日前低調上任。

郭旭崧昨日接受本報獨家專訪指出，他是陽明創校第一屆學生，如今回到陽明，「有回家的感覺」，並引述陽明大學醫學院創院院長韓偉的話，未來會盡最大努力，「為陽明做點事」。

郭旭崧以副教授身分被遴選上陽明校長，一度引發外界抨擊，監委還申請自動調查，教育部要求陽明大學再次確認無誤後，去年底發文校方，同意郭旭崧出任。他去年十二月廿九日上任，由教育部政次姚立德監交。

郭旭崧指出，自陽明畢業後，韓偉留他當助教，目的是為了培養師資，後續被第二任院長于俊送出國留學。回國後，當時的校長韓韶華找他回醫學院當副主任，後來又被第四任院長張心湜推薦，進入政府行政體系，一走就是廿個年頭，如今獲選校長回來：「有一點回家的感覺。」

申設首個公立醫學院中醫學系

郭旭崧提到，韓偉過世前一週，自己到醫院探望，病榻上的韓院長不忘校務，要他「do somthing for 陽明」（為陽明做點事）。這句話是他當初參加陽明校長遴選的原因之一。

談到治校規劃，他分析，陽明可在生醫領域扮演重要角色，除榮總還可加入他校力量，如跟交通大學的資訊強項結合，創造醫學四．○時代。而現有醫學領域上也會持續發展，已向教育部提報計畫，成立國內第一個公立醫學院的中醫學系。

加強國際交流 號召校友回饋

郭旭崧說，陽明過去在國際化評比並非特別好，他有相關歷練，未來會加強國際交流，推行全英語環境。他自信以校友的身分，未來可號召更多校友回饋母校，發展空間很大。