政大校長遴委會 監委在列惹非議／立委：角色混淆 球員兼裁判

2018-01-11

〔記者吳柏軒、林曉雲、鍾麗華、彭琬馨／台北報導〕大學校長遴選案近來屢惹爭議，不僅台大校長遴選未落實利益迴避，政大校長遴選委員還有前總統馬英九等多位前朝官員參選，增添政治味，甚至還有監察委員入選。外界質疑監委參與大學校長遴選，又可能針對大學校長遴選結果加以調查，恐會角色混淆。

國立大學校長遴選大多靠十九至廿一人組成的「遴選委員會」決議，近期幾所大學辦理校長遴選，不斷引發議論。不僅候選人競選備受矚目，遴選委員組成也陸續引議，有舊職官員、財團代表等與候選人牽扯不清，也有監委等出任遴選委員而引發討論。

台大遴委企業代表多 政大政治色彩濃

以台大校長遴選名單來看，企業代表就有廣達電總經理梁次震、台灣大副董事長蔡明興、元大期貨總經理周筱玲。外界直言，三席企業代表顯然讓管中閔占了不少優勢。

政大也預計在今年十一月前選出下任校長，上週選出遴選委員會成員，除前總統馬英九等大批前朝官員參選引發矚目，獲選名單中，也不乏政界人士，如監察委員陳小紅、考試委員陳皎眉、原民會副主委伊萬．納威等，讓校長遴選更難脫政黨、政治色彩。有教授憂心投訴指出，監委要監督大學，但又介入遴選，對投票同意的校長是要「監督」還是「放水」？恐有問題。

立委李俊俋受訪指出，監委最好專心做監委工作，參與大學校長遴選雖未違法，但「有沒有必要一定要做」，監委兼任公立大學校長遴選委員恐有不適合的疑慮。立委何欣純也提出疑慮，指出這恐有「球員兼裁判」之嫌，監委本該監督所有公立機關，卻擔任校長遴選委員，可能有角色混亂的疑慮，呼籲在兩者間做出選擇。

立委張廖萬堅表示，監委參與大學校長遴選，又可能針對大學校長遴選結果加以調查，恐造成身分上的衝突，恐也應納入檢討。

陳小紅：立委應訂標準 不是無限上綱

監委陳小紅昨晚表示，遴選委員是各方推薦，她還未被正式通知，目前也尚未決定是否接受此一推薦。如果她決定擔任遴選委員，也是基於她在政大任教四十年、並曾任社科院院長，對學校相當關心，希望政大有好校長。

陳小紅說，遴選委員必須是社會公正人士，而監委本來就是社會公正人士，如果有立委認為監委不適合當遴選委員，就應該訂出一個全國一致性的標準與辦法，讓大家遵守，而不是無限上綱。上次政大校長遴選，她也被推薦為遴選委員，當時她是擔任國發會副主委。

前教長批大學校長遴選制度已被玩壞

熟稔當年立法的前教育部長楊朝祥則直言，「大學校長遴選制度已被玩壞了」，呼籲應修法改進。早年國立大學校長大多官派，備受外界質疑，當年受命修改大學法，初創「遴選」二字，是要仿美國制度，籌組專業委員會，替大學未來發展奔波，找出最佳校長。而每間學校須依法，並針對校內發展、目標預先做規劃後，才去找遴選委員，但現況卻是無規劃、無共識，且開放推薦、報名等，衍生許多問題，有重啟修改的必要。