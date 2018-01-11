台大教授：管未主動揭露 「暗藏什麼」？

2018-01-11

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕管中閔獲選台大新校長，外界才發現他是台灣大獨董，而投票支持他的遴選委員之一，卻是台灣大副董事長蔡明興，雙方未落實利益迴避，遴委則坦言不知道管具有台灣大獨董身分。學者認為，這恐使得台大校長遴選的公信力降低，管執行校務時，恐對台灣大傾斜、有失中立，更可能讓大學研究只朝牟利前進，絕非社會之福。

高教工會秘書長、世新大學副校長陳政亮認為，校長遴選委員中有台灣大副董事長蔡明興，基於誠信，管中閔應該自我揭露台灣大獨董的身分。大學校長須避免向企業傾斜，尤其是單一企業，學術跟企業的關係得盡量區分。

台大兼任教授、知名網路紅人李錫錕指出，跟企業有關係並非壞事，若管中閔在選前主動揭露獨董職位，還可解釋成未來能多跟企業募款的優點，如今恐變成人格操守的質疑，最好辭去獨董職務，保有超然立場，做人應該坦蕩蕩，管中閔「暗藏什麼」？

教團：台大校長遴選 應採高標準

全國教師工會總聯合會理事長張旭政也表示，台大在組成遴選委員會時，未注意到遴委蔡明興和候選人管中閔竟屬同一家公司董事會集團，彼此有利益共生關係。即使法令沒要求迴避，但台大校長具有較崇高地位，應採取高標準執行，否則恐影響其學術地位。且獨董和副董一樣要為同一家公司賺錢，以後台大有相關行通信研究，或是有案子要跟電信業者合作，外界都會拿放大鏡檢視是否特別有利於台灣大，或有利益交換問題，多少都會影響台大形象。