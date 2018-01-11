台大新校長管中閔任台灣大獨董 遴選委員不知情

2018-01-11

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕台灣大學下任新校長管中閔，遭批事先未充分揭露資訊；管是台灣大公司獨立董事，把票投給管的遴選委員蔡明興則是台灣大副董。外界質疑校長遴選作業未做好「利益迴避」，有遴委坦言，事前不知管是在台灣大領高薪的獨董；有台大教授憂心，未來台大校務推動恐將獨厚特定財團，呼籲管辭去獨董等企業職務，以免利益糾葛。

台大五日遴選出新校長，由前國發會主委、台大財金系講座教授管中閔獲選，預計二月一日上任。媒體揭露其當選關鍵在於蔡明興等三張企業代表遴委的票都投給管。如今外界更發現，管除了擔任台灣大獨董，與蔡明興的哥哥、台灣大董事長蔡明忠是建中同學。

台灣大哥大副董蔡明興任遴委沒違規

本屆校長遴選委員會發言人袁孝維表示，依據遴選委員會作業細則，遴委須迴避情況是三親等以內，以及師生關係。所以中研院長廖俊智不須因候選人周美吟是副院長而請辭；教育部次長姚立德不須因與候選人張慶瑞同為高教基金會董事而請辭；蔡明興也不用因管中閔擔任台灣大董事而請辭。

但有台大教授質疑，依國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法第六條，以及台大校長遴選辦法但書：「遴選委員若有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者」，可解除職務。直批管遴選期間沒揭露與蔡的關係，連校務會議代表進行推薦投票也不知，恐涉及利益迴避及倫理問題。台大應力所教授王立昇也認為，類似關係應事先充分揭露，管應辭掉獨董職務。

部分遴委坦言，事前不知管具台灣大獨董身分，應充分揭露、更昭公信。也有遴委指出，即使扣蔡一票，管仍有其他十一票支持，且管理學院教師多少跟企業有關，出任獨董問題不大。

是否請辭台灣大哥大獨董 管未表態

管中閔昨透過助理轉達，自己跟這屆遴選委員有七八成都不熟，相關遴選作業屬於委員會權責，不便多說；是否請辭台灣大獨董，他並未表態。

教育部人事處長陳焜元指出，依規定，蔡明興不須主動請辭遴委，但候選人如認為有偏頗之虞，可向遴委會要求解除其職務。而在過程中，遴委是否知情管是台灣大獨董？是否知道蔡和管有企業經營合作關係？遴委會是否主動調查？則由遴委會決定。

教部：檢視環節後決定是否同意出任

陳焜元表示，國立大學校長由教育部長聘任，因此教育部對每個環節都會依法檢視，台大校長案尚未送部，教育部將審視是否予以同意。