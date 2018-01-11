不畏寒夜風浪 外籍漁工跳海救人

2018-01-11

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕上月二十八日半夜，宜蘭縣南方澳外海上，印尼籍漁工Sayidi被大浪吞噬，同船菲律賓籍漁工Jeffery不畏狂風巨浪，奮不顧身跳海救人，Sayidi被拉上船後急救無效，但Jeffery的義行感動不少漁工。宜蘭縣漁工職業工會昨致贈紅包與冬衣，並推薦他進入宜蘭縣模範勞工候選名單。

一個大浪 將同船漁工吞沒海中

上月二十八日傍晚，四十一歲Sayidi、二十四歲Jeffery等人，搭船從南方澳出港作業，船上有台籍船長、七名外籍漁工共八人，半夜時海面風浪變大，突然一個大浪打來，站在船邊的Sayidi站不穩，掉出船外，一開始還抓緊船邊纜繩擺盪，最後仍因氣力用盡掉進海裡。

其他漁工看到Sayidi落海，趕緊丟救生圈，由於風浪太大沒有抓到，不久被海浪淹沒，Jeffery見情勢危急，二話不說跳進海裡，在大浪中一把抓住Sayidi，再拖上船，當時Sayidi還有呼吸，可惜急救後仍回天乏術。

「不希望失去任何人」 獲讚海上英雄

「不希望失去任何人！」Jeffery不顧自身安危跳海搶救同袍，感動不少討海人。Jeffery說，大家都是在同艘船上的好同事，不管誰落海，他都會去救，遺憾的是雖然把Sayidi救上船，最後還是功虧一簣。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華稱讚，Jeffery是真正海上英雄，如果沒有他的義行，恐怕連Sayidi的遺體都找不到，Sayidi家中還有十九歲的女兒、十四歲兒子，南方澳印尼漁工同鄉已經發起募集慰問金，漁工工會也為Sayidi舉辦追思會。

李麗華說，全國三大漁港之一的南方澳，有兩千六百名外籍漁工，印尼籍占兩千人，歷經此次海上意外後，盼外籍漁工危險又辛苦的勞動處境被看見並獲改善。