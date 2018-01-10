微型互鎖式骨板 骨折位移風險低

2018-01-10

記者王俊忠／台南報導

24歲的張先生在一場籃球賽中，不小心受傷，右手第4掌骨骨折，自費接受「微型互鎖式骨板的復位固定手術」，術後接受復健訓練，重回職場工作。

郭綜合醫院骨科主治醫師洪柏聖表示，手掌及手腕共27塊骨頭組成，其中有8塊腕骨、5塊掌骨及14塊指骨，掌骨擔任橋樑及中流砥柱角色，對手部功能有莫大的重要性。

掌骨骨折好發在20歲至40歲青壯年的意外，包括車禍、跌倒、運動傷害、打架、捶牆等。若是粉碎性、移位、關節內或不穩定的掌骨骨折，必須手術復位固定。

洪柏聖指出，傳統上是使用骨針固定6週，但必須小心防範針孔感染、骨折未癒合及骨折再移位等併發症的可能，且必須拔除骨針後才能積極復健，拉長復原時間；但現在有新式微創微型互鎖式骨板，只需小傷口就能植入鋼板固定骨折，手術後即可活動，甚至慢慢回復日常生活，且微型互鎖式骨板有別於傳統骨板，其螺絲與骨板之間多了螺紋鎖定，給骨折處更穩定的支持，可縮短恢復期與減少骨折再移位風險，只是健保並不給付。

手術傷口小 大幅縮短恢復期

洪柏聖強調，傳統骨針固定仍有不可取代的功能，不同骨折方式需要的固定物也不盡相同，如發生骨折，仍需由專科醫師評估，才能提供最適切的治療方法。