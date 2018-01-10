蘋果的滋味 在這張桌子完成

2018-01-10

「這是我以前寫稿的桌子！」宜蘭大學在圖書館2樓成立「黃春明體驗行動館」啟用，黃春明將使用超過50年的老書桌，以及民國50年代在台北「明星咖啡館」寫稿的咖啡桌椅借展，希望學生感受寫作熱情，投入藝文活動。夫人林美音昨也一同出席啟用典禮。

黃春明說，明星的老闆簡錦錐人很好，點一杯咖啡就可坐到打烊，還特地交代店裡的人，「不要催黃先生」。「兒子的大玩偶」、「蘋果的滋味」都是在那完成的。咖啡館一度收店時，還將他常坐的咖啡桌椅和杯具送過來，讓黃春明相當感念。

（記者簡惠茹）