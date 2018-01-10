修課輔教室 台積電3天募595萬

2018-01-10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華基督教浸信宣道會嘉義縣水上教會牧師娘闕戴淑媺，十九年前丈夫牧師闕明毅遭精神異常男子殺害，兩個女兒也被砍成重傷。她堅強走出傷痛後，免費開辦水上傳愛課輔班，十七年來協助兩千多個弱勢孩子成長；課輔教室老舊漏水，台積電員工三天內募款達五百九十五萬元，協助興建新教室、整修舊教室，昨天落成啟用。

牧師娘苦撐課輔班17年

台積電慈善基金會董事長張淑芬與兼任快樂學習協會理事長、導演吳念真都參加新教室啟用典禮。張淑芬感謝台積電志工團隊在短時間內蓋好教室，更讚嘆闕戴淑媺是偉大的天使，「師母妳放心，妳走的路我們看到了，現在有更多的人陪妳走。」

提到當年悲劇，闕戴淑媺說，「我已經很久沒想起了，我可能有太多事要做」，十七年來苦心維持課輔班，有時遇到孩子不懂感恩、蹺課等，「嘴裡會說不想再辦」，但看到許多孩子需要幫忙，就堅持下去，更感恩台積電協助。

闕戴淑媺免費開辦課輔班和音樂課，協助單親、新住民及弱勢家庭孩子；四十五名學童聘請六名老師，鐘點費加上水電費每個月合計約十萬元，多年來都由闕戴淑媺奔走募款，但募款並非總是順利。

吳念真獲知後，除贊助課輔班經費外，更引進台積電資源讓學童「有個新教室」的夢想成真。去年八月，台積電員工在公司內部平台發起募款，三天內募得五百九十五萬元，創下最高額紀錄。台積電志工並設計監造和監工新教室，比照專業廠房採鋼骨結構，發包給營造廠商施工興建，去年九月底動工，歷時三個月就完成樓地板面積約一百多坪的二樓建築新教室，舊教室也重新整修，要讓孩子們在明亮舒適的環境中學習。