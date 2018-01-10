中小學教學更彈性 一堂課可上多科目

2018-01-10

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕中小學各科目通常都是各教各的，教育部昨發布「國民中學及國民小學實施跨領域或跨科目協同教學參考原則」，十二年國教新課綱預計明年上路，教學將鬆綁，不同科目老師將可在同一節課共同教授。

國文和藝術老師可合教戲劇

教育部舉例，國文和藝術老師可合開一堂課，一學期演一齣戲劇，但在反覆排練的過程中，學生必須記住台詞，語文課程要教的重點已深刻在腦海中，同時學習國文和藝術表演。

跨領域、跨科目更普遍

教育部國教署中小學組長武曉霞表示，彈性學習課程必須以主題式和議題式的方式進行，跨領域、跨科目的教學狀況將更普遍。對於老師們最關心的節數計算，國中小教師每週都有固定授課節數，不同科目的節數不同，教育部擬統一調整為十六節。

武曉霞表示，協同教學多半是二位老師一起進行，因此最多計算二節課，每位老師各算一節課；如果是三位以上老師協同教學，至多仍只能採計二節課，由各校課發會討論決定如何分配。

科大發展P-TECH 亞洲第一

另，教育部推動科技大學新設五專部，如台北科技大學設智慧自動化工程科、虎尾科技大學設精密機械工程科、高雄應用科技大學設打造模具工程科與土木工程科等，並與IBM大廠合作，發展P-TECH模式，讓技能扎根、產學共創。台灣也是亞洲區首度發展P-TECH模式的國家。

北科大代理校長黎文龍表示，P-TECH透過政府、學校與企業協同合作，結合學科及職場的精華元素，發展STEM為主的技職教育，協助學生取得文憑，並獲得企業所需要的技能。