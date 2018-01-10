國道旅行APP 整合轉車資訊、訂客運票打折

2018-01-10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕鼓勵民眾搭乘公共運輸，或利用離峰時段行駛國道五號，交通部將於春節過年前推出全新的預約國道旅行APP「U Maji」，交通部表示，APP分為自行開車與搭乘公共運輸，若自行開車會建議較離峰時段上路，民眾依預約時段上路就可獲宜蘭食宿遊購優惠；搭公共運輸，則可享國道客運票價九五折優惠；期望藉以更精準掌握民眾上國道時間並鼓勵分流。

交通部科顧室主任王穆衡指出，「U Maji」正在申請上架，預計二月起將開放進行全民公測。交通部也在跟宜蘭相關食宿遊購入口聯盟平台洽談，爭取商旅飯店、租車業、計程車等更多商家加入。

交通部也已與首都客運談合作，使用「U Maji」APP訂購車票，即可享九五折優惠；另一家葛瑪蘭客運也在洽談中。對於開車族群，若駕駛最後決定轉換空間或路段時，APP也會將最新交通資訊推播到手機上。

王穆衡表示，「U Maji」也加入行動支付，手機綁定信用卡後，即可透過APP購買國道客運車票，乘車時秀出QR Code即可搭車。

此外，「U Maji」也將整合大眾運輸轉乘資訊，民眾輸入起訖點、出發時間，APP就會整合出讓民眾順利抵達目的地的方法，包含轉乘或租車、何時會有車、各旅次所需時間等。