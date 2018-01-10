旅客選擇更多元 不同點進出成趨勢

2018-01-10

〔記者陳宜加／台北報導〕廉航業者大力開拓高雄市場，旅遊達人認為旅客將受惠，除了選擇更多、價格更有競爭力，也可以結合廉航特性，找單程航段機票安排北進南出、南進北出等不同點進出的行程組合，將是自由行新趨勢。民航局則認為，更多業者在市場將促成良性競爭，可望節省旅遊成本。

旅遊達人「機票達人布萊Ｎ」表示，近年廉航跳脫主要城市，漸往二、三線城市開航，國人旅遊市場也更臻成熟，已能接受新航點。愛搭廉航族群的最大特性是「哪裡便宜就往哪裡飛」，鎖定各時段促銷優惠、搶便宜機票，一年出國兩、三趟；早期廉航少，如今航點多、票價更具競爭力，旅客已享有更多選擇機會。

以日本為例，旅客可以從日本由南玩到北，Ａ點進、Ｂ點出，加上日本推出諸多交通票券、周遊券，包含各大景點門票優惠，便於旅客在日本境內移動，近年台灣也有不少部落客專文介紹在二、三線城市旅遊經驗。

台灣虎航表示，國人赴日旅遊不用再走回頭路，大幅省下時間與交通費用，選擇大阪進、名古屋出；福岡進、大阪出；函館進、仙台出等行程組合，加上高雄出發、桃園回來，新興旅遊模式創造更大市場需求。

利用單程航段 遊南北雙城

台虎也說，外籍旅客來台人次逐年增加，造訪台北以外，也逐漸向南拓展，台虎現有日本航點提供大阪、東京、福岡、沖繩旅客可利用「單程航段」機票，從高雄進、台北出，或台北進高雄出，進行台灣南北雙城遊，提供多樣性玩法。

布萊Ｎ並提出省荷包建議，廉航最大特性就是不定時促銷，原則上，開新航線時一定會祭出優惠、夏冬換季時也會有促銷；此外，時下各家業者風行自訂促銷固定日期，例如台虎「５日發薪日」促銷等，不再只是越早買越便宜。

日本廉航樂桃航空四月起天天飛沖繩後，航程僅需一個多小時，可望大幅提升南部市場。不過，業者也提醒，廉航更適合背包客，航班時間多為較冷門時段，且一旦訂票後不能退或改票，餐食、行李也須額外收費，若選擇廉航務必注意優缺點。